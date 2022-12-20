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Сегодня, 01:38

Сборная Франции прилетела в Париж после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Франции и главный тренер Дидье Дешам на Площади Согласия.
Фото AFP

Сборная Франции вернулась в Париж после поражения от Аргентины (3:3, по пенальти — 2:4) в финале ЧМ-2022.

Футболистов и главного тренера команды Дидье Дешама встретили около 10 тысяч болельщиков на Площади Согласия. Игроки вышли на балкон отеля «Крийон», чтобы поприветствовать фанатов.

Футболисты сборной Франции на Площади Согласия. Фото AFP
Футболисты сборной Франции на Площади Согласия.
Фото AFP

Болельщики встретили сборную овациями, несмотря на проигрыш в финале турнира в Катаре.

Болельщики сборной Франции встречают команду. Фото AFP
Болельщики сборной Франции встречают команду.
Фото AFP

ЧМ-2022 проходил с 20 ноября по 18 декабря. Французы вышли в финал мирового первенства во второй раз подряд. В 2018 году в России Франция победила Хорватию (4:2) и завоевала кубок мира.

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