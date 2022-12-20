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Власти Аргентины объявили 20 декабря выходным днем в честь празднования победы на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси с кубком мира.
Фото Reuters

Власти Аргентины объявили 20 декабря общенациональным выходным в честь празднования победы сборной страны на ЧМ-2022 по футболу.

Ожидается, что национальная команда прилетит в Буэнос-Айрес в ночь с понедельника на вторник. Около 6.00 по московскому времени в столице Аргентины начнется чемпионский парад.

В воскресенье, 18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022. Аргентинцы стали чемпионами мира впервые за 36 лет. До этого команда завоевывала кубок мира в 1978 и 1986 годах.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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