Тарханов назвал Марокко фаворитом в матче с Хорватией

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча Хорватия — Марокко за третье место на чемпионате мира-2022.

«Мне кажется, что фаворит этой встречи — Марокко. Они никогда еще не занимали призовые места на чемпионате мира, у них шансы выше. Хорваты все-таки психологически будут не готовы. Какая им разница теперь? Они на прошлом чемпионате мира заняли второе место, они целились на победу. Запас энергии и психологический настрой лучше у Марокко», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.