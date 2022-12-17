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Сегодня, 12:49

Хоркина надеется на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала о своих симпатиях в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сыграют сборные Франции и Аргентины.

«Не исключаю, что будет серия пенальти. Хочу, чтобы Аргентина победила, хотя во Франции прекрасные игроки, и где-то в глубине души понимаю, что победят европейцы. Но поставлю все равно на Аргентину, которая обыграет соперника со счетом 2:1. Не считаю, что один Месси в поле воин, но, возможно, он просто своей игрой подтягивает всех остальных до нужного уровня», — приводит слова Хоркиной Metaratings.ru.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/khorkina-khochu-chtoby-argentina-vyigrala-v-finale-chm-2022-no-v-glubine-dushi-ponimayu-chto-pobedya-1441271/

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3.10

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Торонто

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1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Светлана Хоркина
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