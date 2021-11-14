Тарасова заявила, что в России нет футбола: «Для чего выходить на ЧМ-2022? Последнее место занять?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала в интервью matchtv.ru, следит ли за сборной России, которой предстоит провести решающий матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

— Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?

— Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.

— Я это все понимаю, но для чего туда выходить?

— Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.

— Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.