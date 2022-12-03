Сычев считает, что Роналду продолжает оказывать огромное влияние на результаты сборной Португалии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о выступлении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2022.

«Я не считаю, что Роналду подсдал. Может, в каком-то эмоциональном плане после этих интервью — да, в плане негативного фона. А то, что он показывает на поле, говорит, что он вполне боеспособная единица. Нужно принять во внимание, что у них в атаке сплошные звезды, но мне кажется, что его влияние на результат огромное», — приводит ТАСС слова Сычева.

Также он оценил последствия для сборной Бразилии при потере нападающего Неймара.

«Я не думаю, что стоит говорить о зависимости Бразилии от Неймара, тем более была первая игра, начало, все будет ясно на стадии плей-офф. У них каждый исполнитель — звезда, просто Неймар отличается чуть больше, поэтому я не считаю, что есть зависимость. Да, он может сделать разницу одномоментно, мы видим, что у них два состава, вчера, правда, случайно уступили камерунцам», — добавил специалист.

Национальные команды Португалии и Бразилии заняли первое место в своих группах и вышли в плей-офф турнира. В 1/8 финала ЧМ-2022 португальцы сыграют со швейцарцами, а бразильцы — с командой Южной Кореи.