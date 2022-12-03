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Судейство

Сегодня, 16:33

Быстров назвал ужасным судейство на чемпионате мира-2022

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил уровень судейства на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Как вас в целом уровень судейства на чемпионате мира?

— Ужасно! Имея все эти технологии, ставить левые, надуманные точки, невидимые голы — для меня это бред. Мы все любим о наших судьях поговорить, вот вам пожалуйста, лучшие мульти чемпионата мира, а делают точно такие же ошибки. То ВАР зовут, где нет очевидной ошибки, то не зовут там, где очевидная. Честно, бред. Вот как говорят, у нас регламент по системе видеоарбитров. Они могут засунуть его себе в одно место и больше никогда о нем не вспоминать, потому что никакого регламента нет. Один захотел — сделал, другой не захотел — не сделал. Нужно смотреть все спорные эпизоды.

— История с мячом Японии, который на миллиметр не вышел — это же бред.

— Я считаю, что гол отличный. Мяч не вышел.

— Но если бы не было технологий, мяч бы вышел.

— Стоп-кадр бы сделали и все. Походу трансляции, даже если бы не было ВАР, нельзя было сказать, что мяч ушел, нужно было засчитывать. Все такие спорные эпизоды нужно трактовать в пользу атакующей команды. Это бред, когда плечо чуть-чуть на миллиметр торчит впереди. И то, непонятно, торчит оно или нет. Эти технологии в любом случае могут ошибаться, у них должна быть какая-то погрешность. Они даже там умудряются спорить. По волосам невидимым ещё что-то засчитывать. Начали показывать, по мне так Роналду коснулся. Засчитали или нет, не так принципиально, а этому так много времени уделяют.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Владимир Быстров
Чемпионат мира по футболу 2022
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