Нагорный: «Не слежу за чемпионатом мира. Жду полуфинала и начну следить»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, следит ли за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Не слежу за чемпионатом мира. Жду полуфинала и начну следить. Сейчас мнения разделяются. Плюс было не особо много времени. Сильно влияет, что нашей команды там нет. Конечно, если бы сборная России выступала, я бы не пропускал ни одного матча. В основном слежу в каких-то пабликах кто победил, кто проиграл. Слышал, что азиаты побеждают топовые страны. Это интересно. Я только за, чтобы в полуфинале/финале были новенькие. Все говорят Аргентина и Англия. Я пока еще не в курсе.

— Сборная России по футболу тоже отстранена, как и сборная по гимнастике. Как у вас в гимнастике это обстоит?

— В гимнастике все абсолютно то же самое. Сейчас большой шанс для молодых ребят, которые на протяжении долгого времени ждали, пока мы уйдем или говорили о том, что их невозможно победить. Сейчас для них уникальное время проявлять себя. У нас теперь все старты внутри страны. На всех стартах равные шансы у всех. Можно тренироваться, делать все возможное, чтобы как минимум стоять с олимпийскими чемпионами на пьедестале, а как максимум обыграть их. Для меня в жизни даже такой мечты не было. Стоять с олимпийским чемпионом на одном пьедестале для меня было чем-то нереальным. Поэтому для них все возможности, мотивация. Появилась Спартакиада, крупный старт. Плюс какие-то новшества. Может, у меня получится что-то сделать подобное: какой-то шоу матч, взять какие-то определенные снаряды. Это все пока что в воздухе как идея.

Чемпионат мира-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. Сборная России не принимает участие в турнире. Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили россиян от участия во всех международных соревнованиях.