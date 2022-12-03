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Сегодня, 17:01

Нагорный: «Не слежу за чемпионатом мира. Жду полуфинала и начну следить»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, следит ли за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Не слежу за чемпионатом мира. Жду полуфинала и начну следить. Сейчас мнения разделяются. Плюс было не особо много времени. Сильно влияет, что нашей команды там нет. Конечно, если бы сборная России выступала, я бы не пропускал ни одного матча. В основном слежу в каких-то пабликах кто победил, кто проиграл. Слышал, что азиаты побеждают топовые страны. Это интересно. Я только за, чтобы в полуфинале/финале были новенькие. Все говорят Аргентина и Англия. Я пока еще не в курсе.

— Сборная России по футболу тоже отстранена, как и сборная по гимнастике. Как у вас в гимнастике это обстоит?

— В гимнастике все абсолютно то же самое. Сейчас большой шанс для молодых ребят, которые на протяжении долгого времени ждали, пока мы уйдем или говорили о том, что их невозможно победить. Сейчас для них уникальное время проявлять себя. У нас теперь все старты внутри страны. На всех стартах равные шансы у всех. Можно тренироваться, делать все возможное, чтобы как минимум стоять с олимпийскими чемпионами на пьедестале, а как максимум обыграть их. Для меня в жизни даже такой мечты не было. Стоять с олимпийским чемпионом на одном пьедестале для меня было чем-то нереальным. Поэтому для них все возможности, мотивация. Появилась Спартакиада, крупный старт. Плюс какие-то новшества. Может, у меня получится что-то сделать подобное: какой-то шоу матч, взять какие-то определенные снаряды. Это все пока что в воздухе как идея.

Чемпионат мира-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. Сборная России не принимает участие в турнире. Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили россиян от участия во всех международных соревнованиях.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Никита Нагорный
0
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