Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года
В швейцарском Цюрихе 26 ноября прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в европейской зоне.
12 сборных, в числе которых и Россия, были разбиты на три подгруппы — внутри каждой состоятся полуфиналы и финал из одного матча, победитель которого получит путевку в Катар.
Игры пройдут весной: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
Полуфиналы
Путь А
Шотландия — Украина
Уэльс — Австрия
Путь B
Россия — Польша
Швеция — Чехия
Путь С
Италия — Македония
Португалия — Турция
Финалы
Путь А
Уэльс/Австрия — Шотландия/Украина
Путь B
Россия/Польша — Швеция/Чехия
Путь С
Португалия/Турция — Италия/Македония
Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, была проведена отдельная жеребьевка.
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