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Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года

19:28
Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Фото Global Look Press
Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Фото Global Look Press
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В швейцарском Цюрихе 26 ноября прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в европейской зоне.

12 сборных, в числе которых и Россия, были разбиты на три подгруппы — внутри каждой состоятся полуфиналы и финал из одного матча, победитель которого получит путевку в Катар.

Игры пройдут весной: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Полуфиналы

Путь А

Шотландия — Украина

Уэльс — Австрия

Путь B

Россия — Польша

Швеция — Чехия

Путь С

Италия — Македония

Португалия — Турция

Финалы

Путь А

Уэльс/Австрия — Шотландия/Украина

Путь B

Россия/Польша — Швеция/Чехия

Путь С

Португалия/Турция — Италия/Македония

Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, была проведена отдельная жеребьевка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты