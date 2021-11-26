Стал известен возможный соперник сборной России по финалу стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022
В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022.
Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 в Катаре, которые остались вакантными после группового этапа квалификации, будут разыграны в стыковых матчах.
Полуфиналы 1 и 2 образуют путь А, полуфиналы 3 и 4 — путь B, а полуфиналы 5 и 6 — путь C.
Россия попала в так называемы «Путь B». В полуфинале россияне сыграют с командой Польши.
Если в этой встрече россияне одержат победу, то за право выступить на ЧМ в Катаре России предстоит сыграть с победителем пары Швеция — Чехия.
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.
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