Стал известен возможный соперник сборной России по финалу стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022

В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022.

Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 в Катаре, которые остались вакантными после группового этапа квалификации, будут разыграны в стыковых матчах.

Полуфиналы 1 и 2 образуют путь А, полуфиналы 3 и 4 — путь B, а полуфиналы 5 и 6 — путь C.

Россия попала в так называемы «Путь B». В полуфинале россияне сыграют с командой Польши.

Если в этой встрече россияне одержат победу, то за право выступить на ЧМ в Катаре России предстоит сыграть с победителем пары Швеция — Чехия.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.