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Станислав Черчесов: «Дзюба играет полезно, даже когда не играет ярко»

17:30
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего команды Артема Дзюбы.

«Дзюба был в хорошем состоянии, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Цифры пока не смотрел, но 50 процентов борьбы он выиграл, моменты для своих партнеров создавал. Можно играть не ярко, но полезно. Даже когда он не играет не ярко, он играет полезно. Другое дело, что три игры это делать сложно».

Артем Дзюба забил гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Мальты (3:1) и сделал дубль в игре со Словенией (2:1).

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