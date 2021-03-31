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Черчесов считает, что сборной России могло не хватить эмоций в матче со Словакией

17:15
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словакии (1:2).

«Только Кузяев, Фернандес, Джикия и Семенов сыграли три игры, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Шунина не учитываем, он вратарь. У остальных была ротация, были замены. Может, не хватило в плане эмоций, потому что многое было выплеснуто в матче со Словенией.

Молодежка сейчас играет важный турнир, там есть тоже кандидаты в нашу сборную. Выбор падает на тех игроков, в которых мы уверены. Кстати, на сборах у нас было много молодых игроков".

Сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в своей группе.

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