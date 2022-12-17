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Сегодня, 16:49

Сборные Хорватии и Марокко назвали стартовые составы на матч за третье место ЧМ-2022

Алина Савинова
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Сборная Марокко.
Фото AFP

Национальные команды Хорватии и Марокко объявили стартовые составы на матч чемпионата мира-2022 за третье место.

Сборная Хорватии: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Мислав Оршич, Ловро Майер, Лука Модрич, Матео Ковавич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Марко Ливайя.

Сборная Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Джавад Эль-Ямиг, Яхья Аттият-Аллах, Абдельхамид Сабири, Софьян Амрабат, Билал Эль-Ханнус, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несери, Софиан Буфаль.

Матч между хорватами и марокканцами пройдет сегодня, 17 декабря, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия
Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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