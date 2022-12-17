Бывший нападающий «Локомотива» Азеведу объяснил, почему он получает наслаждение от игры сборной Франции на ЧМ

Бывший нападающий «Локомотива» Филипе Азеведу в комментарии для «СЭ» разобрал игру сборной Франции в полуфинале чемпионата мира в Катаре против Марокко (2:0).

«Во время матча против Марокко я наслаждался игрой. Французы были очень сильны в обороне и отлично использовали свои моменты. Марокканцы завоевали сердца болельщиков, у них тоже были шансы. Но в таких стадиях решает мастерство. Это и показала сборная Франции», — сказал Азеведу «СЭ».

В финале ЧМ-2022 французы сыграют против сборной Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).