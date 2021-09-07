Смолов будет капитаном сборной России в матче против Мальты

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил, кто будет капитаном команды в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты. Им станет нападающий Федор Смолов.

Напомним, что в матче с Хорватией (0:0) капитаном был Георгий Джикия, а в игре с Кипром (2:0) — полузащитник Дмитрий Баринов.

Матч начнется в 21.45 (мск), его в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.