Смолов будет капитаном сборной России в матче против Мальты
20:14
Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил, кто будет капитаном команды в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты. Им станет нападающий Федор Смолов.
Напомним, что в матче с Хорватией (0:0) капитаном был Георгий Джикия, а в игре с Кипром (2:0) — полузащитник Дмитрий Баринов.
Матч начнется в 21.45 (мск), его в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
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