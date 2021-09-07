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Смолов будет капитаном сборной России в матче против Мальты

20:14
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил, кто будет капитаном команды в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты. Им станет нападающий Федор Смолов.

Напомним, что в матче с Хорватией (0:0) капитаном был Георгий Джикия, а в игре с Кипром (2:0) — полузащитник Дмитрий Баринов.

Матч начнется в 21.45 (мск), его в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры