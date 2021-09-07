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Япония обыграла Китай в матче отборочного турнира ЧМ-2022

19:52

В матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Японии на выезде победила команду Китая (1:0).

Решающий мяч на 40-й минуте забил Юя Осако. Япония набрала три очка и занимает третье место в группе В. У Китая ноль очков и последнее место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир Азия

Второй раунд

Группа В

Китай — Япония — 0:1 (0:1)

Гол: Осако, 40

Группа А

Корея — Ливан — 1:0 (0:0)

Гол: Квон Чхан Хун, 60

Вьетнам — Австралия — 0:1 (0:1)

Гол: Грант, 43

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Евгений Петров все материалы автора

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