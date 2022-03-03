СМИ: Сборная Польши напрямую выйдет в финал отбора на чемпионат мира

Сборная Польши напрямую выйдет в финал отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на польское издание Przeglad Sportowy.

По информации источника, Польша минует полуфинальную встречу, которую изначально должна была провести против России 24 марта в Москве. Сообщается, что ФИФА объявит о своем решении завтра, 4 марта.

Организация рассматривала несколько вариантов решения проблемы, возникшей после отстранения сборной России от международных соревнований, среди которых был вариант с проведением стыкового мини-турнира между Польшей, Чехией и Швецией, но этот вариант трудно реализовать из-за логистики.

Также рассматривалась возможность заменить Россию на команду Словакии, которая заняла третье место в группе H отборочного турнира, или на команду Венгрии, которая могла обеспечить себе место в полуфинале стыковых матчей за счет лучших показателей по итогам Лиги Наций, однако эти сборные уже запланировали матчи на те же сроки, когда проводятся стыковые матчи. Отказ от запланированных встреч может повлечь серьезные финансовые убытки.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне ситуации на Украине. В связи с принятыми санкциями сборная России не может принять участия в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022 в Катаре, которые пройдут в марте.