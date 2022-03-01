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Сегодня, 20:20

Президент Камеруна назначил Сонга главным тренером национальной команды

Президент Камеруна Бийя назначилСонга главным тренером национальной команды
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Камеруна Поль Бийя назначил Ригобера Сонга главным тренером национальной команды.

«По указанию президента Камеруна главного тренера мужской сборной Тони Консейсау сменил Ригобер Сонг», — приводит слова министра спорта Камеруна Нарциса Муэлле RFI.

Напомним, что при Консейсау камерунская команда вышла в раунд стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года. А Сонг был главным тренером олимпийскую сборной Камеруна.

Сборная Камеруна проведет два стыковых матча против команды Алжира в отборе чемпионата мира 2022 года. Первая встреча состоится 25 марта. Ответная игра — 29 числа.

Источник: https://www.rfi.fr/en/rigobert-song-to-be-appointed-cameroon-coach-on-orders-of-nation-s-president
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