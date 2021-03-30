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Словакия — Россия: Мостовой заменил Жиркова в перерыве

22:51
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Тренерский штаб сборной России пошел на перемены в составе команды в перерыве матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии. В перерыве Юрий Жиркова заменил Андрей Мостовой.

После первого тайма российская команда уступала со счетом 0:1.

Отметим, что для Жиркова эта игра стала 102-й за сборную. Футболист вышел на чистое четвертое место по количеству игр за национальную команду. Он превзошел результат Василия Березуцкого (101 игра).

Словакия — Россия

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