Тренерский штаб сборной России пошел на перемены в составе команды в перерыве матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии. В перерыве Юрий Жиркова заменил Андрей Мостовой.

После первого тайма российская команда уступала со счетом 0:1.

Отметим, что для Жиркова эта игра стала 102-й за сборную. Футболист вышел на чистое четвертое место по количеству игр за национальную команду. Он превзошел результат Василия Березуцкого (101 игра).