Саудовская Аравия разгромила Палестину в отборочном турнире ЧМ-2022
22:39
В матче группового этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии победила команду Палестины (5:0).
Дублем в составе победителей отметился Салех аш-Шехри. Аравийцы набрали 11 очков и лидируют в группе D. У палестинцев четыре очка и последняя, пятая позиция.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Азия
Группа D
Саудовская Аравия — Палестина — 5:0 (2:0)
Голы: аль-Шахрани, 37, аль-Муваллад, 43, аш-Шехри, 52, 58, аль-Досари, 88, с пенальти
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Зачет
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