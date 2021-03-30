Саудовская Аравия разгромила Палестину в отборочном турнире ЧМ-2022

В матче группового этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии победила команду Палестины (5:0).

Дублем в составе победителей отметился Салех аш-Шехри. Аравийцы набрали 11 очков и лидируют в группе D. У палестинцев четыре очка и последняя, пятая позиция.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Азия

Группа D

Саудовская Аравия — Палестина — 5:0 (2:0)

Голы: аль-Шахрани, 37, аль-Муваллад, 43, аш-Шехри, 52, 58, аль-Досари, 88, с пенальти