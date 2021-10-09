Сборная Швейцарии под руководством Якина выиграла у Северной Ирландии
9 октября в Женеве сборная Швейцарии одержала победу над Северной Ирландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
В составе швейцарцев голы забили Стивен Цубер и Кристиан Фасснахт.
На 37-й минуте встречи был удален защитник гостей Джамал Льюис.
Сборная Швейцарии с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице группы С. Северная Ирландия располагается на третьей строчке с 5 баллами.
Главным тренером сборной Швейцарии является Мурат Якин. Ранее специалист возглавлял «Спартак» (2014-2015).
Цубер выступал за ЦСКА с 2013-го по 2014-й.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа C
Швейцария — Северная Ирландия — 2:0 (1:0)
Голы: Цубер, 45+3 (1:0). Фасснахт, 90+1 (2:0).
Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи (Шер, 53), Мбабу (Видмер, 81), Шакири (Соу, 90+2), Штеффен, Цубер (Фасснахт, 82), Фройлер, Закария, Эмболо (Иттен, 90+2).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Льюис, Баллард, Браун (Фергюсон, 80), Дэйвис, Даллас (Брэдли, 86), Сэвилл, Томпсон (Джонс, 81), Вашингтон (Магеннис, 62).
Предупреждения: Льюис, 23. Брэдли, 88. Закария, 90. Магеннис, 90.
Удаление: Льюис, 37.
Судья: Винчич (Словения).
9 октября. Женева. Стадион «Стад де Женев».
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