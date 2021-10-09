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Сборная Швейцарии под руководством Якина выиграла у Северной Ирландии

9 октября, 23:40
9 октября. Женева. Швейцария — Северная Ирландия — 2:0. Радость швейцарских игроков. Фото Reuters
9 октября. Женева. Швейцария — Северная Ирландия — 2:0. Радость швейцарских игроков. Фото Reuters
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9 октября в Женеве сборная Швейцарии одержала победу над Северной Ирландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В составе швейцарцев голы забили Стивен Цубер и Кристиан Фасснахт.

На 37-й минуте встречи был удален защитник гостей Джамал Льюис.

Сборная Швейцарии с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице группы С. Северная Ирландия располагается на третьей строчке с 5 баллами.

Главным тренером сборной Швейцарии является Мурат Якин. Ранее специалист возглавлял «Спартак» (2014-2015).

Цубер выступал за ЦСКА с 2013-го по 2014-й.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Швейцария — Северная Ирландия — 2:0 (1:0)

Голы: Цубер, 45+3 (1:0). Фасснахт, 90+1 (2:0).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи (Шер, 53), Мбабу (Видмер, 81), Шакири (Соу, 90+2), Штеффен, Цубер (Фасснахт, 82), Фройлер, Закария, Эмболо (Иттен, 90+2).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Льюис, Баллард, Браун (Фергюсон, 80), Дэйвис, Даллас (Брэдли, 86), Сэвилл, Томпсон (Джонс, 81), Вашингтон (Магеннис, 62).

Предупреждения: Льюис, 23. Брэдли, 88. Закария, 90. Магеннис, 90.

Удаление: Льюис, 37.

Судья: Винчич (Словения).

9 октября. Женева. Стадион «Стад де Женев».

Швейцария — Северная Ирландия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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