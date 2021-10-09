Сербия обыграла Люксембург с минимальным счетом благодаря голу Влаховича
Сербия в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Люксембург (1:0). Единственный гол в середине второго тайма забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.
Благодаря этой победе Сербия (14 очков) обошла Португалию (13 очков), которая провела на игру меньше, и вышла на первое место в группе А.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A
Люксембург — Сербия — 0:1 (0:0)
Гол: Влахович, 68.
Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Пинту, Янс, С.Тилль, О.Тилль (Муратович, 90+3), Баррейро, Боргес Санчес, Девилль (Омосанья, 74), Синани.
Сербия: Райкович, Настасич, Велькович, Павлович (Спаич, 47), Тадич, Гудель (Лукич, 70), Костич (Лазович, 71), Милинкович-Савич, Джуричич (Радоньич, 46), А.Митрович (Максимович, 87), Влахович.
Предупреждения: Баррейро, 1. Павлович, 22. Карлсон, 45. Джуричич, 45+3.
Судья: Коллам (Шотландия).
9 октября. Люксембург. Стадион «Стад де Люксембург».
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