Шамиль Газизов: «На ЧМ-2022 сборные демонстрируют высокий уровень футбола»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями о чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я смотрю чемпионат мира, стараюсь не пропускать игры, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова. — Вижу определенные тенденции, и уже понятно, куда будет двигаться футбол. Какие-то моменты отмечаю для себя. Главное, что команды показывают отличный футбол очень высокого качества».

ЧМ-2022 закончится 18 декабря 2022 года. Чемпионат мира по футболу впервые проходит на Ближнем Востоке и в зимнее время.