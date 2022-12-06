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Сегодня, 18:05

Ван Гал заявил, что сборная Нидерландов хочет свести счеты с Аргентиной за ЧМ-2014

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре с национальной командой Аргентины.

«Мы не можем довольствоваться четвертьфиналом, потому что хотим быть чемпионами мира. Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но все возможно. В конце концов, если мы не пройдем дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу. Нам нужно свести счеты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить», — приводит слова ван Гала A Bola.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в полуфинале со счетом 0:0 (пен. 4:2). Чемпионом мира 2014 года стала сборная Германии. Национальная команда Нидерландов обыграла Бразилию в матче за третье место (3:0).

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 0
Испания 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
0
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