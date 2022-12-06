Ван Гал заявил, что сборная Нидерландов хочет свести счеты с Аргентиной за ЧМ-2014

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре с национальной командой Аргентины.

«Мы не можем довольствоваться четвертьфиналом, потому что хотим быть чемпионами мира. Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но все возможно. В конце концов, если мы не пройдем дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу. Нам нужно свести счеты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить», — приводит слова ван Гала A Bola.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в полуфинале со счетом 0:0 (пен. 4:2). Чемпионом мира 2014 года стала сборная Германии. Национальная команда Нидерландов обыграла Бразилию в матче за третье место (3:0).

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.