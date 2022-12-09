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Сегодня, 14:08

Юран: «Бразилия — главный претендент на чемпионство в Катаре»

Сергей Юран считает Бразилию главным претендентом на победу в ЧМ в Катаре
Виктория Кравченко
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Российский тренер Сергей Юран рассказал, что думает о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.

«Думаю, Бразилия — главный претендент на чемпионство в Катаре. У нее есть колоссальный опыт по завоеванию титула чемпиона мира. Но главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito. Им нужно играть сейчас на результат. Там очень опытный тренер, который объяснит им, к чему может привести красивая игра. Это будет очень интересный матч», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Хорватия с Бразилией сыграет сегодня, 9 декабря. Начало — в 18.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-glavnoe-chtoby-brazil-tsy-v-matche-s-horvatami-ne-pojmali-joga-bonito-im-nuzhen-rezul-tat/
Сергей Юран
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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