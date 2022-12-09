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Холанн: «Мечтаю представлять Норвегию на чемпионате мира»

Холанн рассказал о главной мечте в составе сборной Норвегии
Руслан Минаев
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн рассказал, что мечтает выступить на чемпионате мира по футболу.

«Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представлять Норвегию в этом турнире. Буду усердно работать, чтобы однажды это сделать.

Любому фанату футбола нравится смотреть чемпионат мира. Конечно, я бы предпочел там играть. Но здорово видеть, как лучшие команды и игроки борются друг с другом. Мы уже увидели много отличных выступлений. Были и неожиданности», — цитирует Холанна The National News.

У 22-летнего норвежца 23 матча и 21 гол в составе национальной команды.

Сборная Норвегии не смогла пройти квалификацию на ЧМ-2022, заняв третье место в группе G после Турции и Нидерландов.

Последний раз норвежцы выходили в финальную часть ЧМ в 1998 году. Тогда они дошли до 1/8 финала, уступив сборной Италии (0:1).

Эрлин Холанн
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Норвегии по футболу
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