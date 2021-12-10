Сборная России сыграет стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в «Лужниках»

Стыковые матчи за право сыграет на ЧМ-2022 с участием сборной России пройдут в Москве на стадионе «Лужники», сообщает официальный сайт РФС.

В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

Вторая встреча пройдет в Лужниках 29 марта. В случае победы над Польшей команда сыграет в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия. Если игра с Польшей завершится поражением, то 29 марта будет сыгран товарищеский матч с проигравшей командой параллельного матча.

«Мы рады объявить, что сборная России возвращается в «Лужники», где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года, — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!»

Информация об условиях реализации билетов и трансляции матчей будет опубликована дополнительно.