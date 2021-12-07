Пресс-атташе сборной Польши: «Не рассматриваем Черчесова на пост главного тренера сборной»

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что Польский футбольный союз не рассматривает Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды.

«Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности.

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности.

В случае квалификации на чемпионат мира контракт Паулу Соузы автоматически продлевается на период чемпионата мира», — сказал Квятковский Sport24.

Россия и Польша сыграют друг против друга в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022.