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29 марта, 23:57

Португалия примет участие в ЧМ в шестой раз подряд, Роналду — в пятый

Португалия примет участие на чемпионате мира по футболу в шестой раз подряд
Карен Саркисян
Корреспондент
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Сборная Португалии примет участие в чемпионате мира по футболу в шестой раз подряд.

В последний раз Португалия пропускала чемпионат мира в 1998 году.

В 2006 году португальцы дошли до 1/2 финала, в 2010 и 2018 году — до 1/8 финала, в 2002 и 2014 году не смогла выйти из группы.

Также отметим, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие на чемпионате мира в пятый раз подряд. 37-летний португалец выступает за национальную команду с 2003 года.

Сегодня, 29 марта, сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0) и вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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