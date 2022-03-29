Швеция не попала на чемпионат мира в Катар. Ибрагимович играл только на ЧМ-2006

Златан Ибрагимович сыграл на чемпионате мира только в 2006 году

Сборная Польши вышла на чемпионат мира в Катаре. Путевку на турнир в Катаре поляки оспаривали с командой Швеции.

Встреча, состоявшаяся 29 марта в Чорзове, завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Польши.

Таким образом, нападающий шведов Златан Ибрагимович в очередной раз лишился шанса выступить на ЧМ.

Он выступал только на одном чемпионате мира — в 2006 году.

Потом Швеция пропустила ЧМ-2010 и ЧМ-2014. На чемпионате мира 2018 года шведы поехали, но Ибрагимович не попал в заявку на турнир.