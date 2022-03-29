Швеция не попала на чемпионат мира в Катар. Ибрагимович играл только на ЧМ-2006
Златан Ибрагимович сыграл на чемпионате мира только в 2006 году
Сборная Польши вышла на чемпионат мира в Катаре. Путевку на турнир в Катаре поляки оспаривали с командой Швеции.
Встреча, состоявшаяся 29 марта в Чорзове, завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Польши.
Таким образом, нападающий шведов Златан Ибрагимович в очередной раз лишился шанса выступить на ЧМ.
Он выступал только на одном чемпионате мира — в 2006 году.
Потом Швеция пропустила ЧМ-2010 и ЧМ-2014. На чемпионате мира 2018 года шведы поехали, но Ибрагимович не попал в заявку на турнир.
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