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29 марта, 23:56

Швеция не попала на чемпионат мира в Катар. Ибрагимович играл только на ЧМ-2006

Златан Ибрагимович сыграл на чемпионате мира только в 2006 году
Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Польши вышла на чемпионат мира в Катаре. Путевку на турнир в Катаре поляки оспаривали с командой Швеции.

Встреча, состоявшаяся 29 марта в Чорзове, завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Польши.

Таким образом, нападающий шведов Златан Ибрагимович в очередной раз лишился шанса выступить на ЧМ.

Он выступал только на одном чемпионате мира — в 2006 году.

Потом Швеция пропустила ЧМ-2010 и ЧМ-2014. На чемпионате мира 2018 года шведы поехали, но Ибрагимович не попал в заявку на турнир.

Златан Ибрагимович
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
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