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Сантуш не будет уволен с поста главного тренера сборной Португалии

12:27
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не будет уволен со своего поста после поражения от команды Сербии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает A Bola.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A
14 нояб, 22:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
1:2
Сербия
Голы
Ренату Санчеш, 2 (1:0), Тадич, 33 (1:1), Митрович, 90 (1:2)
Португалия
Руй Патрисиу Рубен Диаш Нуну Мендеш Жозе Фонти Жоау Канселу Жоау Моутинью (Палинья, 64 ) Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 65 ) Данилу Перрейра (Андре Силва, 90+2 ) Ренату Санчеш (Рубен Невеш, 84 ) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 84 )
Сербия
Райкович Павлович Миленкович Велькович (Спаич, 65) Гудель (Митрович, 46) Тадич Живкович (Радоньич, 69) Лукич Костич (Йович, 90) Милинкович-Савич Влахович
Предупреждения
Жоау Канселу 8, Жоау Моутинью 61, Ренату Санчеш 68  -  Гудель 13, Павлович 66, Миленкович 70, Митрович 90
Судьи
Даниэле Орсато

По информации источника, Федерация футбола Португалии по-прежнему доверяет тренеру.

Сантуш будет готовить национальную команду к стыковым матчам, которые пройдут в марте 2022 года.

67-летний специалист возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством португальцы выиграли чемпионат Европы в 2016-м и Лигу наций УЕФА в 2019-м.

Дополнительная информация:

https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/913701

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