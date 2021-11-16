Сантуш не будет уволен с поста главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не будет уволен со своего поста после поражения от команды Сербии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает A Bola.

По информации источника, Федерация футбола Португалии по-прежнему доверяет тренеру.

Сантуш будет готовить национальную команду к стыковым матчам, которые пройдут в марте 2022 года.

67-летний специалист возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством португальцы выиграли чемпионат Европы в 2016-м и Лигу наций УЕФА в 2019-м.