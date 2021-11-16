Сантуш не будет уволен с поста главного тренера сборной Португалии
12:27
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не будет уволен со своего поста после поражения от команды Сербии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает A Bola.
По информации источника, Федерация футбола Португалии по-прежнему доверяет тренеру.
Сантуш будет готовить национальную команду к стыковым матчам, которые пройдут в марте 2022 года.
67-летний специалист возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством португальцы выиграли чемпионат Европы в 2016-м и Лигу наций УЕФА в 2019-м.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю