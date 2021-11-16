В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной России
12:27
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России до начала стыковых матчей.
«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение — поддерживайте его. Все, что я могу сказать. Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», — сказал Лексаков «СЭ».
Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Валерий Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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