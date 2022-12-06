Самедов — о вылете Испании: «Неудачно для них складывается второй чемпионат мира»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре — 2022 (0:0, по пенальти 0:3).

«Не ожидал, что Испания не пройдет дальше. Марокко план на игру выполнил — большими силами ушли в оборону, практически не дали ничего создать у своих ворот. Они выполнили, что хотели. Испанцам было тяжело взламывать такую оборону. Был момент 100 процентный у Испании, но в итоге серия пенальти и команда едет домой. Проклятие Испании в 1/8 финала чемпионата мира? Не знаю. Это плей-офф. Все играют на своих сильных сторонах. Мы 4 года назад от обороны играли, Марокко тоже. Можно сказать, что это единственный шанс против испанцев. В итоге неудачно для них складывается второй чемпионат мира», — сказал Самедов «СЭ».

Сборная Марокко выпервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.