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Сегодня, 21:17

Самедов — о вылете Испании: «Неудачно для них складывается второй чемпионат мира»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре — 2022 (0:0, по пенальти 0:3).

«Не ожидал, что Испания не пройдет дальше. Марокко план на игру выполнил — большими силами ушли в оборону, практически не дали ничего создать у своих ворот. Они выполнили, что хотели. Испанцам было тяжело взламывать такую оборону. Был момент 100 процентный у Испании, но в итоге серия пенальти и команда едет домой. Проклятие Испании в 1/8 финала чемпионата мира? Не знаю. Это плей-офф. Все играют на своих сильных сторонах. Мы 4 года назад от обороны играли, Марокко тоже. Можно сказать, что это единственный шанс против испанцев. В итоге неудачно для них складывается второй чемпионат мира», — сказал Самедов «СЭ».

Сборная Марокко выпервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Александр Самедов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
1
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