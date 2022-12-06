Бывший игрок сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет сборной Испании из 1/8 финала чемпионата мира в Катаре от Марокко (0:0, 0:3 — серия пенальти).

«Я изначально болел за марокканцев в этой паре. Мне не нравится стиль игры испанцев. Дежавю! Испанцы действовали не совсем интенсивно. А марокканцы были дисциплинированны в обороне. Не согласен, что Марокко в серии пенальти действовало по конспектам Черчесова. Это чистая психология. Кто-то подсознательно вспоминал четыре года, кто-то впервые под давлением оказался. Наверное, чересчур волновались. Промах такого опытного футболиста, как Бускетс о многом говорит», — сказал Гранат «СЭ».

Сборная Марокко выпервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.