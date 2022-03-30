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Сегодня, 02:26

«Мы на своем законном месте!» Роналду — о выходе сборной Португалии на ЧМ-2022

Роналду прокомментировал выход сборной Португалии на ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Twitter

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Македонией в стыковом матче чемпионата мира-2022 поблагодарил португальцев за поддержку.

«Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, мы на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за неустанную поддержку! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в социальной сети.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
2:0
Македония
Голы
Бруну Фернандеш, 32 (1:0), Бруну Фернандеш, 65 (2:0)
Португалия
Кошта Нуну Мендеш Пепе Жоау Канселу Жоау Моутинью (Витинья, 90+1) Бернарду Силва (Матеус Нунес, 87) Бруну Фернандеш (Жоау Феликс, 87) Данилу Перрейра Отавиу (Виллиам Карвалью, 77) Криштиану Роналду Диогу Жота (Леан, 76)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски Адеми Эльмас (Николов, 87) Барди Ристовски (Миовски, 46) Костадинов (Ашковски, 75) Трайковски (Чурлинов, 59)
Предупреждения
Жоау Канселу 68’  -  Муслиу 68’, Алиоски 74’
Судьи
Тэйлор (Англия)
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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