Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Македонией в стыковом матче чемпионата мира-2022 поблагодарил португальцев за поддержку.

«Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, мы на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за неустанную поддержку! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в социальной сети.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.