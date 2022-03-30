«Мы на своем законном месте!» Роналду — о выходе сборной Португалии на ЧМ-2022
Роналду прокомментировал выход сборной Португалии на ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Македонией в стыковом матче чемпионата мира-2022 поблагодарил португальцев за поддержку.
«Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, мы на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за неустанную поддержку! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в социальной сети.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.
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