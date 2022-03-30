Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал поражение от Польши (0:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Конечно, мы разочарованы, мы ехали сюда за победой. В этом матче все решили детали. Мы хорошо играли в первом тайме, контролировали ход матча и собирались делать это и во второй половине. Но, к сожалению, мы пропустили, а затем еще раз и сломались», — цитирует пресс-служба УЕФА Линделефа.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.