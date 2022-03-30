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Сегодня, 02:16

«Ехали сюда за победой». Линделеф — о поражении от Польши

Линделеф прокомментировал поражение от Польши в стыковом матче ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал поражение от Польши (0:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Конечно, мы разочарованы, мы ехали сюда за победой. В этом матче все решили детали. Мы хорошо играли в первом тайме, контролировали ход матча и собирались делать это и во второй половине. Но, к сожалению, мы пропустили, а затем еще раз и сломались», — цитирует пресс-служба УЕФА Линделефа.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033894--poland-vs-sweden/
Виктор Линделеф
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
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