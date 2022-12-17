Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:44

Роналдиньо: «Одно дело быть лучшим игроком чемпионата мира, а другое — лучшим игроком года»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«Я люблю Дидье Дешама, он очень хорош. Он был очень хорошим игроком и очень хорошо разбирается в футболе. Кроме того, он отличный человек. Мне нравится, как при нем играет Франция.

В Бразилии у него очень хороший имидж, и мы ценим то, как играют французы. У команды есть очень хорошие молодые люди и хороший тренер, в этом секрет успеха. Я рад видеть Францию в финале.

Месси лучший в мире уже много лет. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он вернется и сделает все возможное, чтобы выиграть его.

Тоже люблю смотреть, как играет Мбаппе. Я очень рад за него. Он все делает очень хорошо, и он еще очень молод. У него есть все качества: скорость, дриблинг, а перед воротами он хладнокровен. Именно таких игроков мы, бразильцы, любим видеть в игре. Тоже очень сильная личность.

Тот, кто выиграет чемпионат мира и забьет гол в финале, будет иметь больше шансов на «Золотой мяч». Но для меня одно дело быть лучшим игроком чемпионата мира, семи матчей, а другое — лучшим игроком года», — цитирует Роналдиньо L'Equipe.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 1
Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Роналдиньо
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
37-летний Модрич повторил рекорд Шилтона и Дзоффа на ЧМ
Вратарь марокканцев едва не забил в свои ворота в начале матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией
Хорватия — Марокко: команды обменялись голами к 9-й минуте
Хорватия — Марокко — 1:1. Команды обменялись голами за две минуты! Онлайн-трансляция матча за 3-е место
Бывшая мисс Хорватии посетила матч за 3-е место на ЧМ-2022. Она снова выбрала откровенный наряд
Дмитрий Комбаров о Месси: «В случае победы Аргентины в финале ЧМ он на время станет лучшим игроком в мире»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник сборной Аргентины де Пауль: «Месси должен уйти королем»

Дмитрий Комбаров о Месси: «В случае победы Аргентины в финале ЧМ он на время станет лучшим игроком в мире»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости