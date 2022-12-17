Полузащитник сборной Аргентины де Пауль: «Месси должен уйти королем»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Франции.

«Это очень волнительный, но и воодушевляющий момент. Мы подойдем к финалу в полной боевой готовности. Тренер дал нам ряд установок, мы знаем, как эффективно сыграть против Франции. Это будет ожесточенная и очень интересная схватка. Месси должен уйти королем. Мы знаем, что это будет его последний матч. Мы будем биться за него. Лео заслужил стать чемпионом мира, он провел великолепную карьеру, невероятную. Нельзя допустить, чтобы его мечта не осуществилась. Мы очень любим его и стараемся всячески помогать», — приводит слова де Пауля TyCSports.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что финал мирового первенства может стать последней игрой 35-летнего аргентинца на чемпионатах мира.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.