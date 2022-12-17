Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:38

Кучаев считает сборную Германии главным разочарованием ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, какая команда больше всего его разочаровала на чемпионате мира-2022.

«Германия — это сто процентов, на них я рассчитывал больше. Был уверен, что выйдут из группы. Значит, меньше хотели, меньше были готовы, может, думали, что будет легко», — приводит слова Кучаева Metaratings.ru.

В рамках группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и одержала победу над Коста-Рикой (4:2). Набрав четыре очка, команда заняла 3-е место в группе E и вылетела с турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuchaev-nazval-sbornuyu-germanii-glavnym-razocharovaniem-chempionata-mira-po-futbolu-v-katare-1441419/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 1
Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Константин Кучаев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
1
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скалони: «Можно ли остановить Мбаппе? Это больше командная работа, чем индивидуальная проблема»

Полузащитник сборной Аргентины де Пауль: «Месси должен уйти королем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости