Кучаев считает сборную Германии главным разочарованием ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, какая команда больше всего его разочаровала на чемпионате мира-2022.

«Германия — это сто процентов, на них я рассчитывал больше. Был уверен, что выйдут из группы. Значит, меньше хотели, меньше были готовы, может, думали, что будет легко», — приводит слова Кучаева Metaratings.ru.

В рамках группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и одержала победу над Коста-Рикой (4:2). Набрав четыре очка, команда заняла 3-е место в группе E и вылетела с турнира.