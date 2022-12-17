Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:14

Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после финала ЧМ-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий Лионель Месси может завершить международную карьеру после ЧМ-2022 в Катаре.

«Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное — получить от этого удовольствие. И что может быть лучше, чем финал мирового чемпионата», — сказал Скалони Ole.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

Если Месси выйдет на поле в этой встрече, то проведет 26-й матч в карьере на чемпионатах мира, что станет новым рекордом.

Отметим, что в 2026 год, когда должен пройти следующий ЧМ, Месси уже будет 39 лет.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 1
Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
1
0
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
37-летний Модрич повторил рекорд Шилтона и Дзоффа на ЧМ
Вратарь марокканцев едва не забил в свои ворота в начале матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией
Хорватия — Марокко: команды обменялись голами к 9-й минуте
Хорватия — Марокко — 1:1. Команды обменялись голами за две минуты! Онлайн-трансляция матча за 3-е место
Бывшая мисс Хорватии посетила матч за 3-е место на ЧМ-2022. Она снова выбрала откровенный наряд
Дмитрий Комбаров о Месси: «В случае победы Аргентины в финале ЧМ он на время станет лучшим игроком в мире»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные Хорватии и Марокко назвали стартовые составы на матч за третье место ЧМ-2022

Коман пропустил тренировку сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости