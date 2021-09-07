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Роберто Мартинес: «Казань — это прекрасная страница в истории бельгийского футбола»

20:33
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ответил на вопросы журналистов перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Белоруссии. Игра пройдет в Казани на «Центральном стадионе».

Один из вопросов касался Казани, где три года назад бельгийцы обыграли Бразилию (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2018. Та игра прошла на «Казань Арене» (ныне — «Ак Барс Арена»).

«У меня остались прекрасные воспоминания о той игре, — цитирует Мартинеса «Татар-информ» 7 сентября. = Да, мы играем на другом стадионе — я слышал о некоторых проблемах с газоном на арене, где проходил чемпионат мира — но мы живем в той же гостинице, что и три года назад. Казань — это прекрасная страница в истории бельгийского футбола, поэтому мы будем счастливы завтра, выходя на игру».

Матч Белоруссия — Бельгия состоится 8 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.tatar-inform.ru/news/trener-sbornoi-belgii-kazan-prekrasnaya-stranica-v-istorii-belgiiskogo-futbola-5835340

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Евгений Петров все материалы автора

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