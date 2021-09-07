Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

Россия: Гильерме, Ионов, Дивеев, Осипенко, Караваев, Баринов, Миранчук, Захарян, Ерохин, Кузяев, Смолов.

Также стартовый состав назвала сборная Мальты: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д.Мбонг, П.Мбонг, Монтебелло.

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.