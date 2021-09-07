Россия — Мальта: Смолов — капитан, Осипенко в стартовом составе
20:17
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.
Стартовые XI на матч #РоссияМальта!#НашиПарни pic.twitter.com/evu1Or8hnL— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021
Россия: Гильерме, Ионов, Дивеев, Осипенко, Караваев, Баринов, Миранчук, Захарян, Ерохин, Кузяев, Смолов.
Также стартовый состав назвала сборная Мальты: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д.Мбонг, П.Мбонг, Монтебелло.
Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.
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