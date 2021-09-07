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Россия — Мальта: Смолов — капитан, Осипенко в стартовом составе

20:17
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

Россия: Гильерме, Ионов, Дивеев, Осипенко, Караваев, Баринов, Миранчук, Захарян, Ерохин, Кузяев, Смолов.

Также стартовый состав назвала сборная Мальты: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д.Мбонг, П.Мбонг, Монтебелло.

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры