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14 декабря, 21:38

Президент Франции обратился к болельщикам перед матчем с Марокко

Виталий Косик
Корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою национальную сборную перед полуфиналом ЧМ-2022 против Марокко.

«Все болеем за победу «синих»! Никогда не забывайте, что спорт объединяет нас, прежде всего, в уважении и дружбе между нашими народами», — написал президент в соцсетях.

Французы являются действующими чемпионами мира. На ЧМ-2018 в России Франция в финале переиграла Хорватию (4:2).

Сборная Франции сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022 сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск. Победитель матча встретится в финале турнира с Аргентиной.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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