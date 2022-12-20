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Сегодня, 12:58

Пост Месси с Кубком мира побил рекорд по лайкам и обошел фото яйца

Руслан Минаев
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Фото Соцсети

Пост нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с Кубком чемпиона мира побил рекорд Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по количеству лайков.

Пост форварда собрал больше 56 миллионов лайков и обошел фото яйца (55,8 миллионов), выложенном в аккаунте World Record Egg в январе 2019 года.

Месси с Кубком мира.

B финале ЧМ-2022 в Kaтape аргентинцы oбыгpaли Фpaнцию (3:3, 4:2 пo пeнaльти).

Месси, который оформил в финале дубль, был признан лучшим игроком ЧМ-2022. 35-летний футболист провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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