Сборная Португалии победила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022

Португалия победила Северную Македонию и вышла на чемпионат мира 2022 года

Сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0) в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту.

В составе хозяев дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш.

Таким образом, сборная Португалии вышла в финальную часть чемпионата мира.

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.