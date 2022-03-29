Сборная Португалии победила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022
Португалия победила Северную Македонию и вышла на чемпионат мира 2022 года
Сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0) в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.
Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту.
В составе хозяев дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш.
Таким образом, сборная Португалии вышла в финальную часть чемпионата мира.
Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Новости