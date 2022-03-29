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29 марта, 23:34

Сборная Португалии победила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022

Португалия победила Северную Македонию и вышла на чемпионат мира 2022 года
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Португалия — Северная Македония.
Фото AFP

Сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0) в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту.

В составе хозяев дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш.

Таким образом, сборная Португалии вышла в финальную часть чемпионата мира.

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
2:0
Македония
Голы
Бруну Фернандеш, 32 (1:0), Бруну Фернандеш, 65 (2:0)
Португалия
Кошта Нуну Мендеш Пепе Жоау Канселу Жоау Моутинью (Витинья, 90+1) Бернарду Силва (Матеус Нунес, 87) Бруну Фернандеш (Жоау Феликс, 87) Данилу Перрейра Отавиу (Виллиам Карвалью, 77) Криштиану Роналду Диогу Жота (Леан, 76)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски Адеми Эльмас (Николов, 87) Барди Ристовски (Миовски, 46) Костадинов (Ашковски, 75) Трайковски (Чурлинов, 59)
Предупреждения
Жоау Канселу 68’  -  Муслиу 68’, Алиоски 74’
Судьи
Тэйлор (Англия)
Бруну Фернандеш
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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