Болельщики Нигерии устроили беспорядки на стадионе после невыхода команды на чемпионат мира-2022

Сборная Ганы вышла на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. «Черные звезды» сыграли вничью с командой Нигерии в ответном стыковом матче квалификации (1:1) и обеспечили себе место на турнире в Катаре благодаря голу на выезде. Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0.

После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе беспорядки. Сотни из них прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки. Фото AFP

Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки. Фото AFP

Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки. Фото AFP

Нигерийцы пропустят чемпионат мира впервые с 2006 года.