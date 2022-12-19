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Сегодня, 20:01

Портал WhoScored составил символическую сборную по итогам ЧМ-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе и Лионель Мессии.
Фото Reuters

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков чемпионата мира-2022, который завершился в Катаре.

Наивысшую оценку по десятибалльной шкале получили нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии и завбек сборной Португалии Бруну Фернандеш — по 8,2 балла.

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 7,9 балла).

Защитники: Тео Эрнандес (Франция, 7,2), Родри (Испания, 7,4), Гарри Магуайр (Англия, 7,4), Ашраф Хакими (Марокко, 7,0).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, 7,5), Бруну Фернандеш (Португалия, 8,2), Джуд Беллингем (Англия, 7,6).

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция, 7,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,2), Килиан Мбаппе (Франция, 8,0).

В финале сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

Антуан Гризманн
Ашраф Хакими
Бруну Фернандеш
Войцех Щенсны
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Тео Эрнандес
Харри Магуайр
Чемпионат мира по футболу
Джуд Беллингем
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