Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:34

Почеттино заявил, что восхищается Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от руководства нападающим Лионелем Месси в парижском клубе и сравнил его с Диего Марадоной.

«Я знаю, каково это — руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в «ПСЖ». Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими. Так что Месси — игрок, который знает все. У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, — это невероятно», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Он также заявил, что для него был удивительный опыт делить с Месси тренировочную площадку. По его словам, его собственная мотивация невероятна.

«Вы не найдете более конкурентоспособного игрока, чем он или Марадона. Они ненавидят проигрывать даже больше, чем обычные игроки. У них есть способность быть готовыми к соперничеству в каждой отдельной игре, в каждой отдельной сфере своей жизни. Месси готов прийти первым на тренировочную площадку, чтобы быть готовым выйти на поле», — добавил Почеттино.

35-летний Месси на ЧМ-2022 сыграл за национальную сборную 6 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи.

Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. Всего за французский клуб он провел 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.

Источник: https://theathletic.com/4002578/2022/12/16/pochettino-messi-argentina-world-cup/
Диего Марадона
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Футбол
0
Читайте также
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Жуков — о матче за третье место ЧМ: «Симпатизирую Марокко. Это будет гигантский прорыв африканского футбола»
Президент ФИФА Инфантино назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории
Губерниев — о финале ЧМ-2022: «Французы все равно небольшие фавориты»
Актер Севастьянов: «Мне понравилась сборная Марокко, но болею за Аргентину»
Журналист 24Sata Габелич считает, что у Хорватии больше шансов победить в матче за третье место на ЧМ
Гаджиев считает, что лучшего игрока ЧМ-2022 нужно определять по итогам финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чанов рассказал о голкиперах, которые произвели на него впечатление на ЧМ-2022

Рами: «Аргентина играет нечестно и агрессивно. Франция победит»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости