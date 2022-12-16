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Сегодня, 12:33

Чанов рассказал о голкиперах, которые произвели на него впечатление на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре вратарей на ЧМ-2022. Он назвал спортсменов, которые произвели на него самое яркое впечатление.

«По большому счету выделить можно всю четверку вратарей полуфиналистов. Их класс подтверждается достижениями сборных. А если учитывать личный вклад голкиперов, то на первое место выходит хорват Доминик Ливакович, отразивший столько пенальти в послематчевых сериях. Кроме того, мне понравился Аллисон, несмотря на ранний вылет сборной Бразилии. И хочу отметить японского вратаря Сюити Гонду», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

Он отметил, что ошибки допускали немецкий голкипер Мануэль Нойер и испанец Тибо Куртуа.

18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10509914-chanov-vydelil-luchshih-vratarej-chempionata-mira.html
Вячеслав Чанов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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