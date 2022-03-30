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Сегодня, 01:26

Пепе: «Наша заслуга в том, что мы ставим командную работу выше качеств каждого игрока»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу над Македонией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года (2:0).

«Я думаю, что наша заслуга в том, что мы ставим командную работу выше качеств каждого игрока. У нас очень скромная команда, я видел это в матче с Турцией, когда вся скамейка запасных стала прыгать, празднуя первый гол. Эта положительная энергия передавалась всем, и она вошла и в эту игру. Именно это привело нас к еще одному чемпионату мира», — приводит слова Пепе сайт УЕФА.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2022 пройдет в пятницу, 1 апреля.

Пепе Феррейра (Пепе)
Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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